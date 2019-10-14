В Испании девятерых лидеров движения за независимость Каталонии приговорили к срокам до 13 лет

Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским политикам из-за организации референдума о независимости региона в 2017 году. Об этом сообщает El Pais.

Максимальный срок — 13 лет тюрьмы — получил бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас по обвинению в мятеже и растрате. К 12 годам заключения приговорили троих бывших советников, бывший председатель парламента получила 11,5 лет, двоих приговорили к 10,5 годам тюрьмы и еще двоих — к девяти годам. Еще троим бывшим членам каталонского правительства суд назначил штрафы и установил запрет на определенный род деятельности.

Суд не согласился с прокуратурой, которая обвиняла политиков в организации восстания. В решении подчеркивается, что обвиняемые не призывали к насилию и не планировали его, однако осознавали угрозу начала столкновений осенью 2017 года.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о независимости региона, которое испанские власти признали незаконным. Референдум сопровождался столкновениями сторонников и противников независимости Каталонии, а также участников демонстрации и полиции.

На основании результатов голосования каталонский парламент провозгласил независимость, позже правительство Испании ввело в регионе прямое управление, парламент Каталонии распустили. После этого бывший глава правительства Карлес Пучдемон бежал из страны, его и его сторонников обвинили в сепаратизме, призывам к мятежу и растрате госсредств.