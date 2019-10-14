ЕС продлил на год санкции против России, введенные из-за отравления Скрипалей

Евросоюз продлил до 16 октября следующего года санкции против России, введенные после отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом говорится на сайте ЕС.

Ограничения включают в себя запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов девяти человек, пятеро из которых связаны с режимом в Сирии, а четверо – с отравлением в Солсбери. В санкционный список также попал Центр научных исследований и исследований, основной орган сирийского режима по разработке химического оружия.

«Это решение способствует усилиям ЕС по борьбе с распространением и применением химического оружия, которое представляет серьезную угрозу международной безопасности», – сказано в сообщении.

Санкции против России из-за отравления Скрипалей также ввели США. Первый пакет вступил в силу в августе прошлого года, по нему Соединенные Штаты перестали оказывать помощь России по закону от 1961 года, «кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов». Второй пакет ввели в августе этого года, по нему США препятствуют предоставлению любых займов, финансовой или технической помощи со стороны международных институтов.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском городе Солсбери в марте прошлого года. По версии Лондона, к инциденту причастны сотрудники российских спецслужб. Москва все обвинения отрицает.