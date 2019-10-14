В ДТП в Красноярском крае погиб мэр Абакана

В ДТП в Красноярском крае погиб мэр города Абакана Николай Булакин. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Хакасии.

«Это произошло в районе Минусинска, возле деревни Топольки Красноярского края», — уточнил собеседник агентства. Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил свои соболезнования в связи с произошедшим.

Буланкину было 66 лет, он возглавлял Абакан с 1995 года. До этого Буланкин был первым заместителем председателя Верховного совета Хакасии.