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В ДТП в Красноярском крае погиб мэр Абакана

Политика

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В ДТП в Красноярском крае погиб мэр города Абакана Николай Булакин. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Хакасии.  

«Это произошло в районе Минусинска, возле деревни Топольки Красноярского края», — уточнил собеседник агентства. Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил свои соболезнования в связи с произошедшим.

Буланкину было 66 лет, он возглавлял Абакан с 1995 года. До этого Буланкин был первым заместителем председателя Верховного совета Хакасии. 

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Теги:
мэр, абакан, смерть, дтп, em

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