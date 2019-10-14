Подмосковные власти приостановили выдачу земли под рекультивацию мусорного полигона «Ядрово»

Министерство ЖКХ Подмосковья выступило за приостановку выделения земли для реконструкции и рекультивации мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания, прошедшего в сентябре.

На совещании обсуждали выделение небольших участков земли по периметру первого тела полигона для строительства технической дороги и подпорной стенки, чтобы грунт не сползал в реку.

Как пояснил совладелец компании-оператора полигона Максим Конопко, если власти не согласуют выделение земли под рекультивацию, подрядчика могут наказать за нелегальную деятельность. По его словам, министерство ЖКХ пытается блокировать работы по рекультивации полигона, хотя оформление земли под этот процесс согласовано с другими ведомствами.

За выделение земли выступила администрация Волоколамского городского округа. По итогам совещания она должна обеспечить постановку участков на кадастровый учет. Оператору «Ядрово» и комитету лесного хозяйства Подмосковья поручено проработать вопрос предоставления лесного участка для гидротехнических сооружений.

В 2018 году жители Волоколамского района выходили на акции протеста из-за вредных выбросов со свалки, в районе вводили режим ЧС. Старая часть полигона перестала принимать мусор в апреле прошлого года, на новый участок «Ядрово» отходы завозить продолжают. Глава района Михаил Сылка говорил, что полигон планируют полностью закрыть во второй половине 2020 года.

В июне Следственный комитет возбудил против оператора «Ядрово» дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ. В конце июля суд арестовал земли и другое имущество оператора. Позже новым оператором «Ядрово» стала компания «Весна». Ее совладельца Дмитрия Бортникова СМИ называли племянником директора ФСБ.