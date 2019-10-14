Судья Конституционного cуда раскритиковал высшее образование в России

Судья Конституционного суда России Константин Арановский заявил о недоверии к дипломам российских вузов и в целом раскритиковал систему высшего образования в стране. Об этом говорится в «особом мнении» по одному из свежих решений суда, на которое обратил внимание «Коммерсант».

Арановский высказался о российской системе образования из-за жалобы, поданной в КС бывшим предпринимателем Михаилом Чайковским. В 2015 году он обратился в воронежский центр занятости населения за помощью в трудоустройстве, но его не признали безработным из-за отсутствия справки «о среднем заработке с последнего места работы» и «документа, удостоверяющего квалификацию».

Чайковский успешно оспорил это в суде. В частности, КС решил, что отсутствие диплома или других «документов о квалификации» не должно ограничивать «право граждан на защиту от безработицы».

Арановский в «особом мнении» указал, что «профессиональное образование» не может «уверенно гарантировать квалификацию обладателей дипломов». Он допустил, что решение КС по делу Чайковского могло бы быть другим, «имей образовательные документы иную репутацию, чем теперь».

Помимо этого, Арановский напомнил, что «не все считают полезным внедрение болонской системы» и пришел к выводу, что ресурсы, потраченные на образовательные реформы, «можно было израсходовать во благо науке и на достойную оплату преподавательского труда».

Арановский поднял и тему низких зарплат преподавателей. «Система платит скудно, если преподаватель не получит в ее управленческом секторе оплачиваемую роль администратора, исполнителя или активиста-энтузиаста. Иногда же она позволяет преподавателю немного прирастить бедный свой заработок, но не за работу, а за хорошую статистику и отчетность, за демонстрацию компетентностного подхода вместо академических методов <...> и за все остальное, что дорого службам ректората и ведомства», — отметил он.

Судья также подчеркнул, что российское законодательство признает автономию «с академической свободой в поиске истины, со свободным ее изложением и распространением под профессиональную ответственность преподавателей без попечения начальств».

В феврале Арановский раскритиковал закон об ограничении доли иностранного капитала в российских СМИ. «Если позволить властям определять содержание вещания или круг допущенных к этому лиц с правом удалять из него “сомнительных”, то появится цензура, контроль над умами и мнениями, вопреки предписаниям и запретам Конституции», — заявил он тогда.