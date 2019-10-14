Полиция проводит повторную проверку из-за отравления Петра Верзилова

Заместитель Басманного межрайонного прокурора Владимир Дептицкий поручил полиции провести повторную проверку из-за отравления издателя «Медиазоны» Петра Верзилова в прошлом году. Об этом сообщил в телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

После отравления Верзилова адвокат Дмитрий Динзе подавал заявление о преступлении в Следственный комитет. «Там разбираться не захотели, и дело целый год гуляло по инстанциям, постепенно опускаясь на уровень участкового уполномоченного полиции отдела внудел по Басманному району Москвы», — объяснил Чиков.

В постановлении об отмене отказа в возбуждении дела говорится, что проверка по заявлению о преступлении не была проведена надлежащим образом. В частности, Верзилова не допросили, а к материалам дела не приобщили справки из медицинского учреждения по факту его возможного отравления.

Напомним, издатель «Медиазоны» попал в реанимацию в сентябре прошлого года. Его девушка, участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина отмечала, что у него постепенно стали ухудшаться зрение, речь и моторика.

Верзилов лечился в берлинской клинике. Немецкие врачи не смогли установить вещество, которым его отравили, но говорили, что считают причиной произошедшего антихолинергический синдром, вызванный приемом медикаментов. Сам Верзилов обвинял российские спецслужбы с воем отравлении.