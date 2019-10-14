СК заявил о задержании четырех новых фигурантов «московского дела». Еще двое — скрылись

Сотрудники Следственного комитета в рамках расследования «московского дела» задержали четырех человек. Об этом говорится на сайте ведомства.

В действиях задержанных усматриваются признали насилия по отношению к преставителям власти (ч.1 ст. 318 УК). По версии следствия, 27 июля на улице Рождественка задержанные Егор Лесных и Максим Мартинцов напали на росгвардейца и повалили его на тротуар. Также Лесных нанес другому силовику удар ногой.

Другой подозреваемый Андрей Баршай толкнул росгвардейца с разбега в спину, а Владимир Емельянов «удерживал силовика, препятствуя выполнению служебных обязанностей».

Еще двое подозреваемых по делу, как отметили в ведомстве, скрылись. Их имена не называются. Однако

Ранее полицейские провели обыски у 19-летнего активиста движения «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, которого телеканал «РЕН-ТВ» называл «координатором» акции 27 июля. Позже стало известно об обысках у Емельянова, Мартинцева, Лесных и Баршая.

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