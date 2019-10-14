В Карелии возбудили дело после публикации видео с избиением заключенного в ИК-9

Следственный комитет по Карелии возбудил дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК) после публикации видео с избиением заключенного сотрудниками колонии №9 в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в СК, речь идет о записи, на которой в феврале 2014 года сотрудники УФСИН, «явно выходя за пределы должностных полномочий», избили заключенного руками и ногами.

В октябре на анонимном YouTube-канале «Говори правду» появилось видео, на котором начальник петрозаводской ИК-9 Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев бьют заключенного. После этого во ФСИН пообещали уволить Савельева.

В конце сентября «Медиазона» и «Настоящее время» рассказали об избиениях, пытках и вымогательстве со стороны сотрудников ИК-9. Савельев назвал это клеветой и заявил о намерении подать в суд.