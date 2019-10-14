«Открытые медиа»: московская мэрия сдает казакам здание в центре города по цене в 17 раз ниже рыночной

Мэрия Москвы сдает «Центральному казачьему войску» здание в центре города за 72 тысячи рублей в месяц, что в 17 раз ниже рыночной цены. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на документы московского арбитражного суда.

Из них следует, что организация арендует почти половину трехэтажного здания по улице Большая Сухаревская и платит 783 рубля за квадратный метр в год, то есть около 72 тысяч рублей в месяц. Единственный собственник здания — город Москва. По данным аналитиков Knight Frank, минимальная ставка аренды в этом районе — около 13 тысяч рублей за квадратный метр в год.

Как отмечает издание, минимальная ставка аренды за нежилые городские помещения в Москве составляет 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. Столько могут платить медицинские или образовательные учреждения, а для негосударственных музеев, галерей, библиотек и религиозных организаций минимальная льготная ставка — 4,5 тысячи рублей за квадратный метр.

«Открытые медиа» передают, что договор между мэрией и казаками заключен в сентябре 2015 года и будет действовать до 2064 года. При этом казаки не оплачивали аренду с декабря 2015 года по февраль 2019 года, их долг за этот период составил 2,8 млн рублей.

Весной департамент городского имущества Москвы подал иск о расторжении договора аренды, взыскании платы и принудительном выселении казаков из здания, после чего организация погасила основную часть долга, и департамент оставил только требование о выплате 561 тысячи рублей неустойки, следует из определения суда. Договор аренды остался действующим.

5 мая 2018 года представители «Центрального казачьего войска» били нагайками и кулаками протестующих на акции «Он нам не царь», которая прошла в преддверии инаугурации президента Владимира Путина. The Bell рассказывал, что организация получала финансирование московского правительства на обучение по разгону митингов. Власти Москвы утверждали, что казаки не привлекались для охраны порядка во время акции.