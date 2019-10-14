В Госдуму внесли законопроект о досудебной блокировке сайтов с материалами о жестоком обращении с животными

Депутат Госдумы Владимир Бурматов внес законопроект о досудебной блокировке сайтов, на которых есть «материалы жестокого обращения с животными». Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Сейчас такие ресурсы можно заблокировать только по решению суда. «На это уходят недели. Иногда месяцы. За это время жестокий контент успевают перепостить сотни интернет-ресурсов», – объяснил Бурматов в инстаграме. По его мнению, из-за того, что процедура блокировки подобных сайтов слишком затянута, бороться с ними сложно.

Бурматов пояснил, что, в случае принятия законопроекта, Роскомнадзор будет выявлять «живодерский контент» и блокировать его, также ведомство сможет это делать после получения соответствующих обращений, а полицейские – «привлекать к ответственности живодеров».

Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными». Законопроект внесли в Госдуму в 2010 году, в марте следующего года его приняли в первом чтении, но после этого в него вносились правки и документ не утверждали долгое время.

Зоозащитники проводили различные акции за быстрое принятие закона. В частности, осенью 2017 года они провели двухнедельную голодовку у здания Госдумы.

В сентябре Минприроды выпустило методические указания по обращению с бездомными животными. В соответствии с ними отлавливать животных нужно без причинения им вреда, а также вести видеосъемку отлова.