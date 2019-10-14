Мосгорсуд оставил без изменения приговор осужденному по «дадинской» статье Константину Котову

Мосгорсуд оставил без изменения приговор активисту Константину Котову, которого приговорили к четырем годам колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митинга (ст. 212.1 УК). Об этом сообщает корреспондент «Новой» из зала суда.

Константин Котов. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Судья Нина Шарапова в начале заседания огласила все 13 апелляционных жалоб адвокатов. Они потребовали оправдать Котова и отменить приговор, вынести частное определение о незаконном преследовании активиста, поскольку суд не принял во внимание показания свидетелей защиты, а также нет доказательств его вины. Приговор вынесен с нарушением УПК, противоречит позиции Конституционного суда и ЕСПЧ, считают адвокаты. Прокурор, напротив, просил оставить приговор оставить без изменения.

Одиночный пикет у суда в поддержку Константина Котова. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Адвокат Мария Эйсмонт заявила, что право Котова на защиту с самого начала было нарушено. «Следствие было завершено за 2,5 дня, Котов был сразу лишен свободы. Впервые человек, обвиняемый в преступлении средней тяжести, ранее не судим и имеет регистрацию в Москве, был лишен свободы. Такой практики никогда не было», – возмутилась защитник.

Она обратила внимание, что суд первой инстанции из 30 свидетелей защиты допросил пять человек. Также он не исследовал ряд материалов, предоставленных адвокатами. «В приговоре всего восемь строчек с показаниями наших свидетелей, и на восьми страницах напечатаны показания свидетелей обвинения. Это результат незаконного и несправедливого процесса», – добавила Эйсмонт. Она считает, что нарушен принцип состязательности, видеоролики из уголовного дела были просмотрены только в тех частях, в которые просил обвинитель.

Эйсмонт полностью поддержали другие защитники. Адвокат Алексей Липцер, который был автором подачи заявления в Конституционный суд по делу Ильдара Дадина (первый осужденный по 212.1 УК), заметил, что судья вынес приговор с грубыми нарушениями: «У меня сложилось впечатление, что судья не был знаком с представлением КС РФ. В его поставлении четко указано, при каких обстоятельствах может быть осуждено лицо по ст. 212.1 УК РФ. Не было установлено противоправных действий и исследованы все административные материалы».

Ильдар Дадин у Мосгорсуда перед заседанием. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Другой защитник Михаил Бирюков обратил внимание, что Котова арестовали без санкции руководителя управления СК. Это было необходимо, поскольку у активиста был статус члена избирательной комиссии.

Во время заседания защита попросила исследовать видеоролики и допросить всех свидетелей обвинения – сотрудников полиции. Судья отклонила все ходатайства. Единственное – она согласилась допросить одну свидетельницу и просмотреть видеоролик с камер наблюдения, которые были получены по адвокатскому запросу.

Свидетель Алина Пинчук рассказала, что видела Котова на акции 10 августа на площади у памятника героям Плевны. «Он ничего не делал и медленно двигался, к нему подбежали полицейские и задержали», – сказала свидетель. Ее слова подтвердились видео с городских камер наблюдения, которые посмотрел суд.

«Ко мне сзади подошли полицейские, заломили руку, ничего не объяснив, они меня увели в автозак. За это время никакие лозунги не выкрикивал»,

– дал свои пояснения Котов после просмотра видео.

Прокурор предложил исследовать ряд материалов дела, относящихся к привлечению Котова к административной ответственности, рапорты полицейских и другие документы. По мнению обвинителя, эти доказательства не были исследованы в суде первой инстанции. «Если эти доказательства не были исследованы, то на этом основании приговор должен быть отменен», – возразила на предложение прокурора адвокат Эйсмонт. Суд согласился с обвинителем и удовлетворил его ходатайство. Однако, когда защита попросила допросить сотрудников полиции, судья отклонила эту просьбу.

В ходе прений сторон адвокат Анна Ставицкая недоумевала, как Тверской суд посчитал возможным «подложить постановление КС под сукно». «Это дело отвлекает суд от насущных проблем, есть постановление КС и его необходимо выполнять», – предположила защитник.

Адвокаты возмущены, что суд назначил почти максимальное наказание, что, по их мнению, говорит о «политической мотивированности» дела. Защитники потребовали оправдательного приговора.

«Мы возмущены тем, что произошло. Когда вынесли приговор, мы были растеряны. Это протест юристов, нужно остановиться и уважать свою профессию. 12 адвокатов борются против этой машины. Все судебные процессы превращаются в «Процесс» Кафки, кажется, он там каждый раз переворачивается», – сказал адвокат Иван Хорошев.

Котов не признал вину и выразил уверенность, в том, что его осудили за участие в мирных акциях, он требует полного оправдания.

«Я выходил на улицы, чтобы в стране соблюдали Конституцию РФ. За все за это мне дали 4 года колонии. Следствие и суд презирают конституционные ценности. Я не уверен, что они читали этот закон»,

– заявил Котов, добавив, что никто не должен быть признан виновен по его статье.

«К сожалению, отстоять всех не смогли. Опыт солидарности и единства не забудется. Мир тиранов не вечен. Люди смогут отстоять свои права. Россия и мы будем свободны», – сказал Котов в «последнем слове».

Тверской суд Москвы в начале сентября приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима за неоднократные нарушения закона о митингах. Котов стал вторым осужденным по статье 212.1 УК, известной как «дадинская». Дело Котова было расследовано в рекордные сроки: 13 августа ему предъявили обвинение, а 15-го числа СК объявил об окончании следственных действий. Рассмотрение дела в суде заняло всего два дня.