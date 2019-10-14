Счетная палата посчитала нереалистичным проект бюджета на три года

Счетная палата посчитала нереалистичным макроэкономический прогноз, на основании которого правительство подготовило проект бюджета на 2020-2022 годы. Об этом сообщают «Ведомости», изучив заключение ведомства.

В частности, Счетная палата не верит рост экономики, существенный рост инвестиций и темпы сокращения бедности, которые Минэкономразвития заложило в прогноз. Счетная палата также не согласна с прогнозами Минфина по поводу поступления доходов и дивидендов. В заключении на проект говорится, что бюджет в 2020-2022 годах рискует недополучить в сумме более 700 млрд рублей.

Представил депутатам Госдумы заключение на проект бюджета на 2020-2022 годы. В горизонте 3 лет структура бюджета останется прежней, новых стимулов для экономического роста недостаточно. Снова не проводится бюджетный манёвр в пользу образования, здравоохранения и инфраструктуры. — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) October 14, 2019

Самые сильные расхождения в прогнозах ведомство обнаружило по «Транснефти» и РЖД. Счетная палата считает, что по этим компаниям бюджет может за эти три года недополучить в общей сложности около 343 млрд рублей. В целом по налоговым и не налоговым доходам, как отмечают в ведомстве, бюджет рискует недополучить более 350 млрд рублей.

В документе также указано, что проект не учитывает многие уже одобренные и принятые изменения в Налоговый кодекс. Среди них освобождение от НДС услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, которые оказывают региональные операторы, а также отмена ограничений по зачету убытков при расчете налога на прибыль с 2021 года.