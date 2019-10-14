Сотрудники РИА ФАН пожаловались в полицию на политика Дмитрия Гудкова

Сотрудники «Федерального агентства новостей» (РИА ФАН) пожаловались в полицию на политика Дмитрия Гудкова из-за инцидента, произошедшего в июле в московском аэропорту Домодедово. Об этом Гудков сообщил в фейсбуке.

Политику позвонили из полиции и сообщили, что сотрудники РИА ФАН написали на него жалобу о нападении. Гудков сказал, что общаться с полицейскими без повестки не будет.

«Теперь полиция угрожает мне уголовным делом: видимо, по статье 144 УК – о "Воспрепятствовании деятельности журналиста"», – добавил он.

Политик рассказывал об инциденте 23 июля. По его словам, три человека ждали его в аэропорту, когда он возвращался из Болгарии, и снимали на телефоны. Позже политик выяснил, что двое из них — это оператор Александр Окунев и репортер Станислав Черушев, с ними также была девушка. Гудков выкладывал видеозапись происходящего в социальных сетях. Согласно ей, политик в ответ снимал сотрудников РИА ФАН на телефон.

Напомним, «Федеральное агентство новостей» связывают с «фабрикой троллей», которую США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы, и бизнесменом Евгением Пригожиным. В начале октября он возглавил попечительский совет медиагруппы «Патриот», в которую вошли РИА ФАН, «Народные новости», «Экономика сегодня» и «Политика сегодня».