Десятки тысяч жителей Барселоны вышли на улицы после приговоров каталонским лидерам

Около 25 тысяч жителей Барселоны приняли участие в митинге на центральной площади Каталония после вынесения приговоров девятерым лидерам движения за независимость автономии. У представительства женералитета в другом крупном городе Жироне собрались 6 тысяч человек, сообщает RTVE со ссылкой на полицию.

Еще несколько десятков человек после призыва движения «Демократическое цунами» попытались заблокировать работу первого терминала аэропорта Барселоны, где у них произошли столкновения с полицейскими. При разгоне применялись пули из пенопласта и дубинки, пострадали не менее 13 протестующих. Акции проходят и в других городах региона, участники в том числе перекрывают дороги и железнодорожные пути, отмечает La Vanguardia.

Каталонских политиков, организовавших референдум за независимость региона в октябре 2017 года, Верховный суд Испании приговорил к срокам от 9 до 13 лет по обвинению в мятеже и растратах. Бывшего главу правительства автономии Карлеса Пучдемона, который бежал из страны и сейчас проживает в Бельгии, суд вновь объявил в европейский и международный розыск.

🔴 Este es el momento en el que la policía cargaba contra los manifestantes en el aeropuerto de Barcelona-El Prat



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