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Суд сделал Навального и Соболь соответчиками по иску службы такси за митинг 27 июля

Политика

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Тушинский суд Москвы по ходатайству службы такси «М.Такси» сделал Алексея Навального и четырех его сторонников соответчиками по иску сервиса к инициаторам митинга 27 июля, сообщает РАПСИ.

Изначально «М.Такси» требовало за простои в дни протестов около 800 тысяч рублей с Юлии Галяминой, Ильи Яшина и Александра Соловьева: за акцию 27 июля — 333,8 тысячи рублей, за митинг 3 августа — 259,1 тысячи рублей и за 10 августа — 194,4 тысячи рублей.

Помимо Навального, к иску за 27 июля привлекли директора ФБК Ивана Жданова и юристку фонда Любовь Соболь, ведущего «Навальный Live» Владимира Милова и глава московского штаба политика Олега Степанова. Сумму по этому иску снизили до 265 тысяч рублей.

По другому заявлению за 3 августа суд исключил Яшина, Соловьева и Галямину из иска и привлек ответчиками Любовь Соболь и руководителя отдела расследований ФБК Георгия Албурова, отмечает «МБХ медиа».

Из-за акций протеста с оппозиционеров в пользу ГБУ «Автомобильные дороги» уже взыскали 3,4 миллиона рублей, в пользу «Мосгортранса» — 1,2 миллиона, а в пользу Метрополитена — почти 54 тысячи. Компании-владельцу ресторана «Армения» на Тверской улице в октябре присудили около четверти миллиона.

Теги:
фонд борьбы с коррупцикй, навальный, суды, москва, va

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