Подозреваемого в отравлении Скрипалей Анатолия Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери главы «диверсионной» части ГРУ из материала NYT
Полковник ГРУ Анатолий Чепига, которого власти Великобритании (под именем «Руслан Боширов») считают участником отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля, до инцидента посещал свадьбу дочери генерал-майора ведомства Андрея Аверьянова. Фотографии с мероприятия в соцсетях обнаружили Bellingcat и «Радио Свобода».
Аверьянов возглавяет часть ГРУ № 29155, которая, как утверждала газета The New York Times, занимается «скоординированной кампанией по дестабилизации Европы». Совместная фотография Чепиги и Аверьянова со свадьбы его дочери Александры в июле 2017 года упоминалась в материале NYT, однако сама она не приводилась.
Расследователи обнаружили кадры с мероприятия на сайтах свадебных фотографов mywed.com и российского свадебного агентства Zvonova Wedding, в инстаграме, а также на YouTube-каналах его зятя и подчиненного. Свадьба проходила в отеле на берегу Сенежского озера к северо-западу от Москвы — в 15 минутах езды от базы «Сенеж» российских «Сил специальных операций». На фотографии стенда с рассадкой гостей упоминается «Алексей Чепига», члены его семьи приводятся под полными именами, включая дочь, участвовавшую в свадебной церемонии.
But his downfall was putting on a lux wedding for his daughter, which had a small army of videographers and professional photographers who later publicly shared their visual materials to their site's portfolios. pic.twitter.com/VjPtEQeP8G— Bellingcat (@bellingcat) October 14, 2019
Аверьянов родился в Туркменистане в 1967 году и закончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище, однако на снимках со времен обучения и со встреч выпускников Bellingcat его обнаружить не удалось. На стенде погибших выпускников ТВОКУ в 2018 году при этом упоминался «А-в А.В» — Герой России и кавалер трех орденов Мужества. Там есть и другие ныне живущие разведчики, отметили расследователи. Согласно статье NYT, Аверьянов получил звание «Героя России» в 2015-м — через месяц после Чепиги. По версии «Радио Свобода» — за участие в операции по аннексии Крыма. «Новая» отмечала, что Чепиге присвоили звание также за события 2014 года.
Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери произошло 4 марта прошлого года. В сентябре власти страны предъявили обвинения по делу предполагаемым офицерам ГРУ Руслану Боширову и Александру Петрову. В интервью RT они называли себя туристами и продавцами спортивного питания.
Проект Bellingcat утверждал, что на эти имена были оформлены фальшивые загранпаспорта, тогда как настоящие имена разведчиков Анатолий Чепига и Александр Мишкин, а в операции также принимал участие Денис Сергеев.
Все трое, как утверждала NYT, были офицерами войсковой части № 291955, также известном как «центр специального назначения № 161». «Новая» отмечала, что там с советских времен проходили переподготовку выпускники общевойсковых и других военных училищ для перевода в военную разведку. По данным NYT, помимо отравления в Солсбери, часть также причастна к попытке переворота в Черногории в 2016 году и «кампании по дестабилизации» в Молдавии. Российские власти это отрицали.