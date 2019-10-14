Двух жителей дагестанского села госпитализировали с сибирской язвой

У двух госпитализированных жителей дагестанского села Новокули к югу от Хасавюрта обнаружили сибирскую язву, сообщили в республиканском Минздраве РИА Новости. Их состояние уточняется.

По версии источника Интерфакса, они заразились инфекцией в процессе забоя крупного рогатого скота. В больницу с соответствующими симптомами доставили еще одного жителя Новолакского района, однако подозрения не подтвердились.

Сибирская язва — это острое инфекционное заболевание сельскохозяйственных и диких животных, которое может передаваться человеку. Ее бактерии обладают большой устойчивостью к высокой температуре, высушиванию и дезинфицирующим веществам. Крупная вспышка инфекции в ЯНАО в 2016 году привела к гибели одного подростка и госпитализации еще нескольких десятков человек.