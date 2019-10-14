США вернут 50-процентные пошлины на турецкую сталь из-за операции в Сирии

США вернут 50-процентные пошлины на ввоз турецкой стали, а также введут персональные санкции в отношении высокопоставленных чиновников Турции из-за «дестабилизирующих» действий на севере Сирии. Об этом говорится в заявлении президента Дональда Трампа.

Санкции против чиновников за «нарушение прав человека, нарушение режима прекращения огня и создании помех для желающих вернуться в своим дома» будут включать финансовые санкции, заморозку активов и запрет на въезд. Министерство торговли также прекратит переговоры с Турцией о торговом соглашении на 100 миллиардов долларов.

Несмотря на скорый вывод около тысячи американских военных из страны, «небольшая часть армии» останется на южной базе Эт-Танф, чтобы «разбить остатки ИГИЛ» (запрещенной террористической организации), отмечается в заявлении.

Военная операция Турции против курдов и ИГ для создания 30-километровой «пограничной зоны» на границе с Сирией началась 9 октября. С осуждением, помимо США, выступили все страны Евросоюза. Президент Владимир Путин говорил, что «все иностранные войска должны покинуть территорию Сирии».