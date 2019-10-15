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Лауреатами Букеровской премии стали писательницы Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо

Культура

 

Канадская писательница Маргарет Этвуд и британская писательница Бернардин Эваристо стали лауреатами Букеровской премии, которую присуждают за достижения в области литературы на английском языке.

Эствуд получила премию за роман «Заветы» (The Testaments), который является сиквелом ее романа «Рассказ служанки», а Эваристо — за роман «Девушка, женщина, все остальное» (Girl, Woman, Other), в котором рассказывается о жизни чернокожих британцев.

В шорт-лист премии также попали Люси Эллманн, Салман Рушди, Чигози Обиома и Элиф Шафак. 

По правилам премии, каждый из авторов, вошедших в шорт-лист, получит 2,5 тысячи фунтов и специальное подарочное издание своей книги, а победитель — еще 50 тысяч фунтов. Однако так как в этом году жюри не смогло выбрать одного лауреата,  Этвуд и Эваристо поделят приз пополам. 

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По книге Этвуд «Рассказ служанки» снят сериал, который в 2017 году стал лучшим драматическим сериалом по версии премии Американской телеакадемии «Эмми». 

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