Лауреатами Букеровской премии стали писательницы Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо
Канадская писательница Маргарет Этвуд и британская писательница Бернардин Эваристо стали лауреатами Букеровской премии, которую присуждают за достижения в области литературы на английском языке.
Our two #BookerPrize2019 winners @MargaretAtwood and @BernardineEvari - congratulations again!#FinestFiction pic.twitter.com/rbkFduEnJr— The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) October 14, 2019
Эствуд получила премию за роман «Заветы» (The Testaments), который является сиквелом ее романа «Рассказ служанки», а Эваристо — за роман «Девушка, женщина, все остальное» (Girl, Woman, Other), в котором рассказывается о жизни чернокожих британцев.
В шорт-лист премии также попали Люси Эллманн, Салман Рушди, Чигози Обиома и Элиф Шафак.
По правилам премии, каждый из авторов, вошедших в шорт-лист, получит 2,5 тысячи фунтов и специальное подарочное издание своей книги, а победитель — еще 50 тысяч фунтов. Однако так как в этом году жюри не смогло выбрать одного лауреата, Этвуд и Эваристо поделят приз пополам.
Читайте также
Власть ест секс. Анна Наринская — о «Рассказе Служанки» Маргарет Этвуд и основанном на нем сериале
По книге Этвуд «Рассказ служанки» снят сериал, который в 2017 году стал лучшим драматическим сериалом по версии премии Американской телеакадемии «Эмми».