Три российских вуза возглавили рейтинг университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии

МГУ имени Ломоносова, СПбГУ и Новосибирский государственный университет заняли первые три места в рейтинге лучших вузов стран Европы и Центральной Азии с переходной экономикой, который составила британская компания Quacquarelli Symonds.

В первую десятку также вошел Томский государственный университет (ТГУ), который занял 8-ю строчку. Всего в рейтинг вошли 350 вузов, из них 105 — российские.

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