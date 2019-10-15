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Три российских вуза возглавили рейтинг университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии

Общество

 

МГУ имени Ломоносова, СПбГУ и Новосибирский государственный университет заняли первые три места в рейтинге лучших вузов стран Европы и Центральной Азии с переходной экономикой, который составила британская компания Quacquarelli Symonds.

В первую десятку также вошел Томский государственный университет (ТГУ), который занял 8-ю строчку. Всего в рейтинг вошли 350 вузов, из них 105 — российские.

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мгу, университет, nt

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