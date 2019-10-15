США внесли в санкционный список трех турецких министров из-за операции в Сирии

США внесли в санкционный список за операцию Турции на севере Сирии министра обороны Хулуси Акара, министра энергетики Фатиха Донмеза, возглавляемые ими министерства и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу. Об этом говорится в заявлениях Госдепартамента и Минфина.

Их активы в США были заблокированы, а гражданам страны запрещены сделки с ними. Иностранным финансовым организациям также запрещены «значительные» транзакции с ними или в их интересах под угрозой вторичных санкций. Американские чиновники допускают усиление санкционного режима, отметили в министерстве финансов.

Дональд Трамп накануне также сообщал о повышении пошлин на сталь с 25 до 50 процентов — эту меру Штаты уже вводили в прошлом августе из-за преследования американского пастора Эндрю Брансона, однако в мае меру отменили. Министерство торговли также прекратит с Турцией переговоры по ранее не упоминавшейся сделке на 100 млн долларов.

По мнению американских чиновников, начавшаяся 9 октября операция Анкары в Сирии против курдов поставила под угрозу жизни мирного населения и подорвала кампанию по борьбе с «Исламским государством» (запрещенной террористической организацей). На фоне турецкого наступления и вывода американских войск из региона, курдские ополченцы объявили о сотрудничестве с правительством Сирии и Россией. Последняя договорилась с США о взятии контроля над городом Манбиджем, куда ранее зашли силы правительственной армии Сирии.