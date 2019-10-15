В Архангельске с обыском пришли в квартиру участника протестов в Шиесе

В Архангельске полицейские пришли с обыском в квартиру Юрия Чеснокова, участника протестов против строительства мусорного полигона в Шиесе. Как отмечают в соцсетях активисты, Чеснокову принадлежит доля в жилище, однако сам он там давно не живет.

Силовиков это не смутило, обыск все равно состоялся, несмотря на протесты проживающей в квартире бывшей жены Чеснокова. По какому делу проходят следственные действия и санкционированы ли они судом, женщине не сообщили. Изъято ли что-то в ходе обыска, пока неизвестно.

Это уже второй обыск у защитников Шиеса за последние дни, накануне силовики пришли в квартиру юриста Оксаны Владыки, которая представляет в судах интересы активистов. У нее забрали всю компьютерную технику, сообщив, что подозревают в размещении 7 лет назад порноролика во «ВКонтакте». Сегодня ее вызвали на допрос в СК.

Активисты расценивают обыски как попытку устрашения. Напомним, они уже больше года блокируют строительство полигона для московского мусора на границе Коми и Архангельской области, которое идет без разрешающих документов. Полиция настаивает, что активисты находятся на станции незаконно и требуют ликвидировать палаточный лагерь.