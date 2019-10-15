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СМИ сообщили о гибели алтайского солдата-срочника под Кировом

Общество

 

В войсковой части у поселка Мирный к юго-западу от Кирова погиб солдат срочник из Бийска Алтайского края. Об этом сообщили «Сибирь.Реалии» со ссылкой на пост кировского активиста Валерия Семенищева от 11 октября, а также газета «Алтайская правда»

По данным Семенищева, на солдата упала стрела крана, поскольку крановщик якобы работал в воинской части без допуска. Срочник находился там в командировке, другие солдаты узнали о его смерти после масштабной проверки в части, добавляет «Алтайская правда».

В ВСО СК по Кировскому гарнизону отказались от комментариев журналистам. Рядом с частью находится Марадыковский химический арсенал, который занимается хранением и утилизацией химоружия.

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Теги:
солдаты, срочники, кировская область, va

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