СМИ сообщили о гибели алтайского солдата-срочника под Кировом

В войсковой части у поселка Мирный к юго-западу от Кирова погиб солдат срочник из Бийска Алтайского края. Об этом сообщили «Сибирь.Реалии» со ссылкой на пост кировского активиста Валерия Семенищева от 11 октября, а также газета «Алтайская правда».

По данным Семенищева, на солдата упала стрела крана, поскольку крановщик якобы работал в воинской части без допуска. Срочник находился там в командировке, другие солдаты узнали о его смерти после масштабной проверки в части, добавляет «Алтайская правда».

В ВСО СК по Кировскому гарнизону отказались от комментариев журналистам. Рядом с частью находится Марадыковский химический арсенал, который занимается хранением и утилизацией химоружия.