«ОВД-Инфо» сообщил о задержании еще одного участника протестов в рамках «дела 212»

В Москве полицейские после обысков у участника летних акций протеста Александра Мыльникова увезли его на допрос, сообщила правозащитному проекту «ОВД-Инфо» его жена Мария. Ей рассказали, что ее мужу вменяют применение силы к силовикам (ст. 318 УК).

По ее словам, в ходе обысков из квартиры изъяли технику, в том числе телефон, ноутбук и жесткие диски, а также одежду, в которой Мыльников был на одном из летних митингов. Накануне в «московском деле» появились четверо новых фигурантов, в заявлении СК отмечалось, что еще двое подозреваемых «скрылись».

Задержанные 14 октября Егор Лесных и Максим Мартинцов на митинге 27 июля, по версии следствия, напали на росгвардейца и повалили его на тротуар, Андрей Баршай толкнул бойца с разбега в спину, а Владимир Емельянов «удерживал [силовика], препятствуя выполнению служебных обязанностей». После обысков в СК также допросили активиста Денни Кулинича, которого «РЕН-ТВ» называл координатором колонны, его оставили в статусе свидетеля.

Московские суды вынесли приговоры семерым фигурантам «московского дела», включая условный срок для актера Павла Устинова. В СИЗО остаются еще трое — Самариддин Раджабов, Никита Чирцов и Эдуард Малышевский. Раджабов обвиняется и в «массовых беспорядках», и в «нападении на силовика», Чирцов и Малышевский – только во втором. Студент ВШЭ Егор Жуков находится под домашним арестом по статье о призывах к экстремизму, а Сергей Фомин — о «массовых беспорядках».