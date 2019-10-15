Сергей Миронов: «Справедливая Россия» внесет законопроект об отмене моратория на смертную казнь для тех, кто покушался на жизнь детей

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что его фракция в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь для тех, кто покушался на жизнь ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

Миронов напомнил, что «Справедливая Россия» ранее выступала с предложением отменить мораторий в отношении террористов.

«Но сегодня мы говорим: "Чем отличается террорист от детоубийцы?" Да ничем, только тем, что он лозунги никакие не выдвигает, ничего человеческого у него не осталось», — сказал Миронов.

Тему возвращения смертной казни в Госдуме затронули после убийства девятилетней девочки в Саратове. 11 октября в официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос о необходимости отмены моратория для убийц детей и педофилов. В поддержку смертной казни в связи с убийством девочки высказался депутат от «Единой России» Евгений Примаков, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат от КПРФ Ольга Алимова.