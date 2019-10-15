Программисту Айдару Губайдулину предъявили новое обвинение по «делу 212»

Следственный комитет предъявил участвовавшему в московском митинге 27 июля программисту Айдару Губайдулину обвинение по статье об «угрозе применения насилия к силовику» (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом сообщил его адвокат Максим Пашков.

Во время акции 26-летний Губайдулин бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку, но ни в кого не попал. Прокуратура утвердила обвинение в «покушение на нападение на силовика» (ст. 30 ч. 1 ст. 318 УК), однако в сентябре суд вернул материалы для уточнения фабулы обвинения и отпустил его подписку о невыезде после месяца в СИЗО.

«Из плюсов — следствие теперь не утверждает что бутылка была полной», — отметил Пашков. Ранее наказание Губайдулину по обвинению в покушении на преступление не могло превышать три четверти от максимального срока, предусмотренного ст. 318 УК. В новой редакции обвинения это отменяется.