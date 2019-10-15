РИА Новости: в Минске задержали сотрудницу «фабрики троллей» по делу о вмешательстве в выборы США

В Минске по запросу США задержали сотрудницу «Агентства интернет-исследований» (более известно как «фабрика троллей» бизнесмена Евгения Пригожина) Анну Богачеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, Богачеву задержали 13 октября в одной из гостиниц города по делу о вмешательстве в выборы США. Собеседник добавил, что она связалась с консульством России в Беларуси.

Анна Богачева — одна из 13 россиян, которых США обвинили во вмешательстве в президентские выборы. По данным американских властей, она работала переводчиком и посещала США, чтобы собирать информацию.

Ранее «Радио Свобода» выяснило, что Богачева состояла в националистических организациях и поддерживала в суде осужденного по делу «Боевой организации русских националистов» (БОРН) Илью Горячева. По информации издания, она известна в кругах русских националистов как Анна Тригга и раньше была активисткой организации «Русский образ».