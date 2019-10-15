Первый штраф по статье о «фейк-ньюс» назначили за видео ведущего Андрея Караулова о протестах

Судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района Москвы оштрафовал «Издательский дом "Момент истины"» и его редактора Евгения Гнеушева на 200 и 60 тысяч рублей соответственно. Это первый штраф по действующему с марта закону о «фейк-ньюc», сообщает ТАСС.

В августе Генпрокуратура требовала заблокировать в YouTube и на их сайте несколько видео, в том числе «Срочно! В России готовит революцию Майдан». Издание согласилось с требованиями. В кэше сайта издания есть ссылка на удаленное видео с названием «Срочно! В России готовится революция. Андрей Караулов назвал точную дату Майдана в РФ 2019 год». Оно также было удалено и из «Одноклассников».

Согласно сохранившемуся превью ролика, речь в выступлении ведущего программы «Момент истины» Андрея Караулова шла о задержаниях на акциях протеста по выборам в Мосгордуму. В перезаливе материала о митингах в соцсетях Караулов заканчивал выпуск словами: «Майдан в Киеве так же начинался, Янукович ничего не видел... Уже пора власти соображать как-то иначе».