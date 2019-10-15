Глава ФАС подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении экс-губернатора Челябинской области Дубровского

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев подтвердил, что МВД расследует уголовное дело о хищениях на госконтрактах в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Его адвокат ранее это отрицал.

«Насколько я знаю, уголовное дело возбуждено. Насколько я могу знать, оно активно расследуется», — сказал чиновник ТАСС. Расследование началось после проверки ФАС о картельном сговоре в дорожном строительстве, отметил Артемьев.

Первым о возбуждении дела сообщил адвокат другого бывшего челябинского губернатора Игорь Трунов — по его словам, ущерб оценили в 20 миллиардов рублей. СМИ также сообщали, что Дубровский с лета скрывается в Швейцарии. Адвокат экс-губернатора Рустам Курмаев впоследствии заявил, что тот находится в Москве и что о возбуждении дела МВД их не уведомляло.

О своих претензиях к Дубровскому ФАС объявила в середине марта, после чего он вскоре ушел в отставку. Сумма ущерба тогда оценивалась антимонопольной службой в 8 миллиардов рублей: по их данным, компания его партнера Сергея Вильшенко «Южуралмост» незаконно получала контракты на строительство дорог в Челябинской области.