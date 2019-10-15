Прилепин получил грант президента на развитие патриотической литературы. Гранты дали также проекту по борьбе с абортами и на создание YouTube-канала

Фонд президентских грантов выделил 2,6 млн рублей писателю Захару Прилепину на проект творческого пространства «Русский лес» для молодых авторов. На это обратили внимание «Открытые медиа».

Из описания проекта следует, что он нацелен на «содействие развитию отечественной патриотической литературы через поддержку молодых писателей и публицистов». В этом году планируется из платных писательских курсов Прилепина сделать «арт-резиденцию с бесплатным участием». В рамках курса молодые авторы получат «необходимые для успешной творческой реализации навыки и социальные связи», смогут повысить уровень мастерства, создать творческий продукт и получить содействие в его публикации.

Как отмечает «Коммерсант», грант размером в шесть млн рублей дали на создание YouTube-канала Faith & fiction для профилактики межрелигиозной розни и мировоззренческой напряженности. Автор заявки — «Центр этнорелигиозных исследований», которым руководит протоиерей Санкт-Петербургской епархии и член Общественной палаты Александр Пелин.

Кроме того, 12,2 млн рублей на профилактику абортов получит Агентство социальных технологий в защиту семейных ценностей. Предполагается, что агентство поможет борющимся с абортами НКО в восьми регионах страны. Грант на 8,4 млн рублей вручат на обучение студентов написанию страничек в «Википедии». Заявку подало некоммерческое партнерство «Викимедиа РУ».

Самый крупный грант на 75 млн рублей получил Фонд развития физтех-школ — на проведение Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC. Второй по величине грант (50 млн рублей) выделили на проведение театрального фестиваля «Золотая маска».

«Открытые медиа» отмечают, что государственного финансирования не получил проект хабаровского общества «Мемориал» о сохранении памяти жертв политических репрессий, этапированных на Дальний Восток. Грант не вручили также проекту московского «Мемориала», направленному на адаптацию и интегрирование в России мигрантов и беженцев.