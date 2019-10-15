Участника протестов в Улан-Удэ отпустили под домашний арест по делу о распылении баллончика в лицо росгвардейцу

Советский суд Улан-Удэ после месяца в СИЗО перевел под домашний арест участника сентябрьской протестной акции Дмитрия Хараева, которого обвиняют в распылении баллончика в лицо сотруднику Росгвардии. Об этом сообщило бурятское отделение партии КПРФ.

Инцидент произошел вечером 11 сентября на центральной площади Советов, где стоял автобус сторонников шамана Александра Габышева и требовавших повторного голосования на мэрских выборах активистов. По версии следствия, Хараев отказался выйти по требованию росгвардейца, дважды ударил его ногой по рукам, а после распылил перцовый баллончик ему в лицо, из-за чего боец получил ожог роговицы.

Корреспондентка «Новой» с места событий сообщала, что баллончик в автобусе распылили сами сотрудники Росгвардии, которые стали грубо хватать и класть лицом на асфальт выбегавших людей. Адвокат Хараева отмечал, что его подзащитный пытался вынести баллончик с газом. В новости о завершении расследования от 10 октября бурятский СК отмечал, что тот признал вину и что дело будет рассматриваться в особом порядке.