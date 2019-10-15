В Адыгее отменили штраф «Эковахте по Северному Кавказу» за ссылку на сайт «Открытой России»

Верховный суд Адыгеи отменил штраф в 80 тысяч рублей «Экологической вахте по Северному Кавказу» по статье о сотрудничестве с признанным «нежелательным» движением «Открытая Россия». Об этом координатор организации Андрей Рудомаха рассказал «Свободным медиа».

«Попытка отдельных должностных лиц в силовых органах официально «привязать» Экологическую Вахту к «Открытой России» и осуществлению политической деятельности, чтобы им было проще подавлять нашу природоохранную деятельность, потерпела фиаско», — отметил он.

Решение в апреле вынес Майкопский городской суд в день, когда в краснодарском офисе организации проходили обыски по уголовному делу бывшего координатора «Открытой России» детского хирурга Яны Антоновой об участии в «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК).

«Эковахте» по жалобе управления Минюста вменили в вину твит трехлетней давности со ссылкой на блог журналиста Александра Савельева о проблемах озеленения Краснодара на сайте «Открытой России». На заседании они не присутствовали. Это было первое решение по этой статье в отношении организации, а не физического лица. Во время апелляции в июне суд признавал решение законным.