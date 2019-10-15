Власти Саратова составят для детей маршруты до школы, от которых нельзя будет отклоняться

В мэрии Саратова после убийства девятилетней девочки предложили разработать для детей индивидуальные маршруты от дома до школы и обратно, от которых нельзя будет отклоняться. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам главы комитета по образованию Саратова Ларисы Ревуцкой, если школьник отклонится от маршрута, родители должны будут предоставить объяснения. «Если школьник по той или иной причине вынужден будет изменить маршрут (например, он захочет зайти к бабушке или в магазин, или немного пройтись с друзьями), то родители обязаны письменно уведомить школу об этом», — заявила Ревуцкая на совещании мэрии по безопасности детей.

Кроме того, в МВД пообещали более серьезно заняться гаражными кооперативами, где часто совершаются кражи и ведется незаконная торговля. Полиция собирается провести там освещение и сделать видеонаблюдение, чтобы исключить проникновение посторонних.

Мэр Саратова Михаил Исаев поручил вырубить в городе зеленые насаждения. «Чтобы каждая улица просматривалась с одного конца до другого. Тогда не появится ни у кого мотивация сидеть в траве, за кустами, деревьями, сидеть распивать и так далее», — пояснил он.

Напомним, девятилетняя девочка пропала утром 9 октября по дороге в школу. Вечером следующего дня стало известно, что ее тело нашли возле гаражей. В убийстве признался Михаил Туватин, 12 октября суд арестовал его.

По словам мужчины, несколько месяцев назад он занял заброшенный гараж. 9 октября проходившая мимо девочка спросила у него, его ли это гараж. Туватин испугался разоблачения, затащил девочку в гараж и убил.