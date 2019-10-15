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Минюст потребовал через суд ликвидировать движение «За права человека» Льва Пономарева

Общество

 

Министерство юстиции обратилось в Верховный суд с иском о ликвидации движения «За права человека» правозащитника Льва Пономарева. Копия уведомления была опубликована на сайте организации.

Свое требование Минюст обосновал неоднократными штрафами как самому движению, так и Пономареву за нарушения закона об «иностранных агентах». Министерство также утверждает, что ведомство не исправило нарушения, найденные в ходе внеплановой зимней проверки.

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