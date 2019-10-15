Улицкая, Шендерович, Лазарева и еще 300 деятелей культуры и мундепов подписали открытое письмо в поддержку Раджабова и других фигурантов «дела 212»

Более 300 деятелей культуры и муниципальных депутатов Москвы подписали открытое письмо в поддержку арестованного из-за митинга 27 июля Самариддина Раджабова и других фигурантов «дела 212». Обращение адресовано главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Юрию Чайке, руководителю Администрации президента Антону Вайно и его первому заместителю Сергею Кириенко.

В числе подписавших его писатели Людмила Улицкая, Виктор Шендерович и Лев Рубинштейн, телеведущая Татьяна Лазарева, актеры Александр Паль и Никита Кукушкин, мундепы Сергей Цукасов, Елена Филина и многие другие.

Они требуют прекратить уголовное преследование Раджабова, который на акции протеста бросил пластиковую бутылку в сторону полицейских, а также освободить других фигурантов дела. Авторы обращения указывают, что в деле Раджабова, «нет и не может быть пострадавших», а приговор ему выносила судья Наталья Дударь, осудившая на 3 года Ильдара Дадина, впоследствии реабилитированного.

«Мы считаем, что это политическое дело — месть москвичам за их попытку реализовать свои законные права.

<…> Мы выражаем солидарность с Самариддином Раджабовым, в чьем участии в борьбе за права москвичей мы видим признаки прекрасной Москвы будущего – города, где защищены права всех жителей, а власть работает на благо горожан», — говорится в письме.

Подписанты также требуют привлечь к ответственности тех, кто превысил свои полномочия «для фальсификации уголовных дел». По мнению авторов письма, пример пересмотра решения по делу актера Павла Устинова демонстрирует, что освобождение фигурантов «дела 212» может снизить накал общественного возмущения.

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Петиция в поддержку Раджабова на сайте Change.org набрала около 12 тысяч подписей. Петицию «Новой газеты» с требованием прекратить уголовное дело против участников московских митингов подписали более 230 тысяч человек.

Ранее московские суды отправили под арест Самариддина Раджабова по обвинению в участии в «массовых беспорядках» и в «нападении на силовика», а также Никиту Чирцова и Эдуарда Малышевского по обвинению только во втором. Студента НИУ ВШЭ Егора Жукова отправили под домашний арест по подозрению в призывах к экстремизму, а Сергея Фомина — по статье о «массовых беспорядках». Павлу Устинову после апелляции вместо 3,5 лет колонии назначили год условно.

Накануне СК сообщил о шести новых фигурантах дела. По подозрению в нападении на силовиков во время митинга 27 июля задержали Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова. Утром стало известно о задержании Александра Мыльникова.