На Кубани двое обвиняемых в жестоком убийстве многодетной матери получили до 19 лет

Краснодарский краевой суд приговорил 21-летнего Савелия Никифорова к 19 годам колонии строгого режима и 17-летнего Максима Б. к 9 годам 11 месяцам воспитательной колонии по делу об убийстве многодетной матери из поселка Псебай. Об этом сообщили пресс-служба СК и адвокат Виталий Зубенко, сотрудничающий с «Зоной права».

Это совпадает со сроками, которые для них запросило гособвинение. Никифирова также оштрафовали на 20 тысяч рублей, а его приятеля, который учился в одном классе с сыном убитой, — на 5 тысяч. По данным следствия, в ночь с 13 на 14 мая прошлого года они в состоянии алкогольного и наркотического опьянения нанесли 40-летней матери пятерых детей Наталье Дмитриевой 19 ударов камнем по голове, изнасиловали ее, а потом задушили.

После ее убийства жители Псебая с 10-тысячным населением 18 мая вышли на массовую акцию протеста, потребовав справедливого расследования, а на ее похороны пришли несколько тысяч человек. В ходе расследования выяснилось, что за месяц до нападения подсудимые ограбили салон красоты, однако сотрудница СК отказала в проведении расследования, в октябре прошлого года на нее также завели дело.