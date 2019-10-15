ВС сократил срок украинскому «шпиону» и оставил в силе приговоры двум «крымским диверсантам». Всех троих внесли в новый список на обмен

Верховный суд России сократил срок наказания осужденному по делу о шпионаже (ст. 276 УК) украинцу Константину Давыденко. Об этом проекту «Ґрати» сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

В июне Верховный суд Крыма приговорил Давыденко к 10,5 годам колонии строгого режима, теперь срок снизили до семи лет. По версии следствия, он по заданию СБУ собирал на полуострове информацию о работе Росгвардии и ФСБ, которая представляла собой гостайну. По словам Динзе, суд учел признание и раскаяние обвиняемого, а также положительные характеристики. Как адвокат уточнил Интерфаксу, Давыденко включили в списки по обмену заключенными с Украиной.

Без изменений Верховный суд оставил приговоры фигурантам дела «крымских диверсантов» Алексею Бессарабову и Владимиру Дудке, каждого из которых в апреле симферопольский суд приговорил к 14 годам колонии. По версии следствия, в 2016 году они вместе с еще одним фигурантом дела Дмитрием Штыбликовым готовили диверсии на территории Крыма. Все трое также входят в список на обмен заключенными.

В сентябре Россия и Украина обменялись заключенными по формату «35 на 35». После этого в Москве и Киеве говорили о подготовке новых обменов, которые планируется совершить до конца года.