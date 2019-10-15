Фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову предъявили обвинение в окончательной редакции

Фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову, находящемуся в СИЗО, предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщил «Новой газете» адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

Раджабову вменяют угрозу применения насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК). Потерпевшим по делу является младший лейтенант Линник.

«Здесь коллизия норм. То есть, раньше ему (Раджабову – ред.) вменялось покушение на применение насилия, с точки зрения общественной опасности это выше. С другой стороны – как раз покушения нет, а так как это все находится в рамках единой нормы – как применение насилия, так и угроза применения насилия – соответственно, получается, с одной стороны, утяжеление произошло, а с другой стороны – снижение общественной опасности», – объяснил Бадамшин, добавив, что Раджабову по-прежнему может грозить до пяти лет лишения свободы.

В окончательной редакции нет статьи о массовых беспорядках (ст. 212 УК), которая раньше тоже вменялась Раджабову. «212-ю ему сейчас не вменяют, она осталась еще в старом обвинении и в дальнейшем, насколько я понимаю, будет прекращена», – сказал адвокат.

При этом расследование в отношении Раджабова еще не завершили. «Самое главное, что определило следствие – что потерпевший Линник врет, потому что он утверждал, что бутылка, наполненная водой, попала ему по шее. Следствие, надо отдать должное, нашло два видео, которые опровергают показания сотрудника полиции», – отметил Бадамшин.

Он добавил, что сторона защиты подала ходатайство о проведении психолого-психиатрической Линника. «Может быть, у него есть какие-то беспочвенные страхи, там, панические атаки, внезапные приступы страха. Следствие, боюсь, что откажет, но вопрос-то остался», – сказал адвокат.

Напомним, Раджабова задержали в августе. В прошлой версии обвинения утверждалось, что на несанкционированной акции 27 июля он «осуществил бросок пластиковой бутылки», которая попала в голову полицейского и «причинила ему физическую боль». Как подчеркнул Бадамшин, следствие выяснило, что бутылка в полицейского не попала. 16 октября в Мосгорсуде состоится апелляция на продление ареста Раджабову.