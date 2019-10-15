Главу реутовского отделения «Яблока» Евгения Куракина перевели из СИЗО под домашний арест
Московской областной суд перевел главу реутовского отделения партии «Яблоко» Евгения Куракина из СИЗО под домашний арест. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил адвокат Дмитрий Сотников.
Кроме того, было отменено решение Реутовского суда о возращении материалов дела в прокуратуру. Как уточняет защита, теперь их направят обратно в Реутовский суд на стадию предварительных слушаний.
«ОВД-Инфо» отмечает, что Сотникова не предупредили «надлежащим образом» о заседании, а к моменту его приезда в суд, Куракину уже был назначен государственный адвокат. По словам Сотникова, приставы грубо пытались вывести его из здания суда, а на записавшую это на видео правозащитницу Ирину Яценко составили протокол о неисполнении распоряжений судьи или приставов (ст. 17.3 КоАП).
Уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) против Куракина возбудили в 2012 году. С тех пор его периодически задерживают под различными предлогами, связанными с делом. 7 июня Куракина задержали в прокуратуре, куда он пришел, чтобы передать обращение. Через три дня его арестовали. В августе суд вернул дело в прокуратуру.