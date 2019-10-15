Во Франции по запросу России задержали бывшего замглавы центра связи ФСИН

Во Франции задержали бывшего замглавы центра связи ФСИН России Павла Щетинина. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе российской Генпрокуратуры.

Щетинин находился в международном розыске, его задержали по запросу России. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК). Генпрокуратура планирует направить во Францию документы для экстрадиции Щетинина в Россию в ближайшее время.

Щетинина объявили в розыск осенью прошлого года, другие два фигуранта дела о злоупотреблении полномочиями в центре связи ФСИН – экс-глава Игорь Шайков и его заместитель Андрей Краснюков – были арестованы.

Следствие считает, что в 2015 году сотрудники центра обеспечили ФГУП НТЦ «Атлас» победу в аукционе на поставку ФСИН 1,5 тысячи персональных электронно-вычислительных машин. Их стоимость составила более 160 млн рублей.