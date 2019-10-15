Во Владимире и Смоленске прошли обыски у журналистов по делу об отмывании денег в ФБК

Дома у главного редактора смоленского сайта Keytown.me Алексея Волкова и в редакции владимирского издания «Довод» прошли обыскы по делу об отмывании денег в Фонде борьбы коррупции. Об этом сообщает «7х7» и «Довод».

По словам Волкова, он не имеет отношения к штабу Навального, но писал о деятельности штаба на своем сайте Keytown.me. На вопрос Волкова к сотрудникам правоохранительных органов, как он связан со штабом Навального, ему ответили: «Вот мы и выясним».

Следователи изъяли у Волкова два ноутбука, телефон, переносной жесткий диск и банковские карты, а также допросили как свидетеля в Следственном комитете по Смоленской области.

Во время обыска во владимирской редакции «Довод» следователи изъяли ноутбук, моноблок, а также ноутбук и смартфон главного редактора ИА «Довод» Кирилла Ишутина. Главного редактора сайта dovod.online Илью Косыгина допросили в СК.

«Никакого отношения информационное агенство к деятельности штаба Навального не имело. работа редакции парализована», — отметили в «Довода».

Обыски по делу ФБК прошли сегодня в 30 регионах России. Помимо сотрудников и волонтеров штабов политика Алексея Навального, полиция пришла к активистам, не имеющим отношения к ФБК, и людям, которые ранее работали в штабах Навального. Обыски проходили по постановлению Басманного суда Москвы.

О возбуждении дела об отмывании ФБК миллиарда рублей (ч. 4 ст. 174 УК) Следственный комитет объявил во время несогласованной акции 3 августа. Вскоре сумму снизили до 75 миллионов. СК поручил расследование дела 112 следователям по особо важным делам.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год в ФБК поступила «крупная сумма денег» как в рублях, так и в иностранный валюте. По словам соратника Навального Леонида Волкова, это были пожертвования фонду и президентской кампании Навального.

В середине сентября по этому делу прошли обыски во всех регионах, где есть штабы политика. Сотрудники фонда отмечали, что штабы Навального — структура, по документам не имеющая отношения к ФБК. Поэтому, по их мнению, обыски проходили незаконно. Кроме того, у волонтеров и сотрудников штабов на счетах заблокировали по 75 миллионов рублей.