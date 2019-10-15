«Комитет против пыток» опубликовал видео с избиением полицейскими нижегородца, которому подкинули наркотики

«Комитет против пыток» (КПП) опубликовал видеозапись, на которой полицейские избивают нижегородца Игоря Крайнова.

По словам мужчины, вечером 12 сентября, когда он шел на работу, в темном дворе за ним погнались двое мужчин в гражданской одежде с криками «Стоять, полиция!». Крайнов забежал в здание, где установлены камеры видеонаблюдения и могли находиться посторонние люди, а гнавшиеся за ним мужчины начали стрелять в воздух. Догнав Крайнова, мужчины, который как позже выяснилось действительно являлись сотрудниками полиции, начали его избивать.

«Сотрудник схватил меня обеими руками за шею и за спину, ударил правым коленом в область живота, повалив на землю, сразу же надел наручники, застегнув руки сзади. После этого сотрудник поднялся и нанес правой ногой удар в пах», – рассказал Крайнов, добавляя, что его ударили 10-15 раз и несколько раз обыскали со словами «Смотрите здесь все. Он мог скинуть».

По словам мужчины, в один момент он заметил, как ему что-то положили в задний карман джинс. После этого, вспоминает мужчина, его отвезли в отдел полиции № 5 УМВД по Нижнему Новгороду и заставили три часа стоять у стены в наручниках с поднятыми руками, а также били по почкам и оскорбляли. Там его обыскали в присутсвии понятых и нашли мефедрон в крупном размере (3.184 грамма). По словам Крайнова, ему предложили признаться, что он заказал наркотик через телеграм-канал.

«Меня предупредили, если я буду придерживаться этой легенды, мне обеспечат меру пресечения, не связанную с арестом, в противном случае – привлекут по еще одной более тяжкой статье уголовного кодекса», – рассказал Крайнов.

14 сентября его отпустили под подписку о невыезде, а через два дня он зафиксировал побои — у Крайнова диагностировали ушиб правой половины грудной клетки.

По словам юриста КПП, наличие видеокамер, зафиксировавших задержание Крайнова, «стало крайне неприятным сюрпризом для сотрудников полиции»: «Мало того, что на видеозаписи видно, как Крайнова без какой-либо необходимости неоднократно бьют, так еще отчетливо запечатлен момент, как полицейский что-то засовывает в задний левый карман Крайнову. По „удивительному стечению обстоятельств“ именно в заднем левом кармане полицейские потом „найдут“ наркотики при понятных», — отметила Юлия Осипова, добавив, что КПП передал эти данные в Следственный комитет.