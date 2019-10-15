В Нижнем Новгороде задержали двух полицейских по подозрению в избиении местного жителя

В Нижнем Новгороде задержали двоих полицейских из отдела по контролю за оборотом наркотиков, которых подозревают в избиении задержанного Игоря Крайнова. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

СК возбудил дело о превышении полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК). «Подозреваемые применили в отношении мужчины, лежащего у лифта в наручных браслетах, физическую силу, нанеся ему множественные удары по телу», — говорится в сообщении.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, отметили в СК.

Ранее «Комитет против пыток» (КПП) опубликовал видеозапись, на которой полицейские избиваютКрайнова.

По словам мужчины, вечером 12 сентября, когда он шел на работу, в темном дворе за ним погнались двое мужчин в гражданской одежде с криками «Стоять, полиция!». Крайнов забежал в здание, где установлены камеры видеонаблюдения и могли находиться посторонние люди, а гнавшиеся за ним мужчины начали стрелять в воздух. Догнав Крайнова, мужчины, который как позже выяснилось действительно являлись сотрудниками полиции, ударили его более 10 раз и что-то подложили в в задний карман джинс.

После этого, вспоминает Крайнов, его отвезли в отдел полиции № 5 УМВД по Нижнему Новгороду и во время обыска в присутсвии понятых нашли мефедрон в крупном размере (3.184 грамма). По словам Крайнова, ему предложили признаться, что он заказал наркотик через телеграм-канал.

Сутки мужчина провел в изоляторе временного содержания, а 14 сентября его отпустили под подписку о невыезде. Через два дня он зафиксировал побои — у Крайнова диагностировали ушиб правой половины грудной клетки.

По словам юриста КПП, наличие видеокамер, зафиксировавших задержание Крайнова, «стало крайне неприятным сюрпризом для сотрудников полиции»: «Мало того, что на видеозаписи видно, как Крайнова без какой-либо необходимости неоднократно бьют, так еще отчетливо запечатлен момент, как полицейский что-то засовывает в задний левый карман Крайнову. По „удивительному стечению обстоятельств“ именно в заднем левом кармане полицейские потом „найдут“ наркотики при понятных», — отметила Юлия Осипова.