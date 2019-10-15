Новым фигурантам «дела 212» предъявили обвинения в применении насилия к силовикам

Следственный комитет предъявил новым фигурантам «дела 212» Владимиру Емельянову, Александру Мыльникову, Максиму Мартинцову, Андрею Баршаю и Егору Лесных обвинения по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) на акции 27 июля.

По версии следствия, 27 июля на улице Рождественка Лесных, Мыльников и Мартинцов напали на росгвардейца и повалили его на тротуар. Также Лесных обвиняется в том, что ударил ногой «по низу спины» омоновца.

Адвокат Мыльникова пояснила, что по версии следствия ее подзащитный «двумя руками схватил» потерпевшего «за правую руку, преодолев его сопротивление, потянул на себя, удерживая и лишая свободы передвижения».

Баршая обвинили в том, что он, также находясь на 27 июля на улице Рождественка, «разбежался, сгрупировался, прижав руки к своему телу и с разбега прыгнул на сержанта полиции Козлова». Емельянов, согласно версии следствия, «силой удерживал [росгвардейца], препятствуя выполнению служебных обязанностей».

Завтра, 16 октября, пятерым фигурантам дела будет избрана мера пресечения в Басманном суде Москвы.

Накануне СК сообщил о новых фигурантах дела. По подозрению в нападении на силовиков во время митинга 27 июля задержали Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова. Позже стало известно о задержании Александра Мыльникова.

Ранее московские суды отправили под арест Самариддина Раджабова по обвинению в участии в «массовых беспорядках» и в «нападении на силовика», а также Никиту Чирцова и Эдуарда Малышевского по обвинению только во втором. Студента НИУ ВШЭ Егора Жукова отправили под домашний арест по подозрению в призывах к экстремизму, а Сергея Фомина — по статье о «массовых беспорядках». Павлу Устинову после апелляции вместо 3,5 лет колонии назначили год условно.