Нетаньяху попросил Путина помиловать израильтянку, осужденную в России за провоз гашиша в багаже

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента Владимира Путина помиловать гражданку Израиля и США Нааму Иссахар, которую приговорили в России к 7,5 годам колонии по обвинению в контрабанде и хранении наркотиков. Об этом говорится в твиттере израильского премьер-министра.

Ранее с подобным обращением выступил президент Израиля Реувен Ривлин. По данным Jerusalem Post, до этого Израиль отказался по просьбе России обменять Иссахар на программиста Алексея Буркова, которого в 2015 году по запросу США арестовали в Тель-Авиве, поскольку суд уже принял решение о его выдаче.

Напомним, что 25-летнюю Нааму Иссахар задержали в апреле, когда она делала пересадку в Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В октябре ее признали виновной в хранении и контрабанде 9,5 граммов гашиша (ч. 1 ст. 228, п. «в» части 2 ст. 229.1 УК). Иссахар отрицала обвинения в контрабанде, поскольку у нее не было доступа к багажу, где находились наркотики.