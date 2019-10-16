Глава РУСАДА: результаты допинг-проб российских спортсменов могли подменить для защиты тех, кто ушел во власть

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, что данные из Московской антидопинговой лаборатории подделывали перед отправкой экспертам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Об этом он сообщил в интервью Интерфаксу.

«Этих изменений — тысячи, это все очень серьезно. Нас предали, это какой-то заговор. Изменения вносились, в том числе буквально накануне передачи базы данных в январе 2019 года», — заявил Ганус. По его предположению, это было сделано «для спортсменов, которые сейчас занимают высокие должности».

Как передает The New York Times со ссылкой на слова Гануса на конференции в Колорадо, глава РУСАДА считает, что результаты допинг-проб могли подменить, чтобы защитить репутацию российских спортсменов, которые сейчас работают в органах власти или стали спортивными чиновниками.

«Президент [Владимир Путин] говорит о том, чтобы привлекать в спорт как можно больше людей, формировать спортивный резерв, поставил задачу решить вопрос с легкой атлетикой до декабря. И вот эти действия направлены на разрушение этих задач», — подчеркивает Ганус.

В июле эксперты ВАДА заподозрили 298 спортсменов из России в допинговых нарушениях. В сентябре агентство нашло следы манипуляций с базой данных Московской лаборатории с 2012 по 2015 годы. The Telegrap сообщала, что из-за этого России грозит отстранение от Олимпийских игр в Токио в 2020 году.