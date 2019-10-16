Верховный суд отменил возврат в прокуратуру дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии»

Президиум Верховного суда признал незаконным решение Мещанского суда Москвы о возврате в прокуратуру уголовного дела бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которую обвиняют в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе суда отметили, что Мосгорсуд будет обязан пересмотреть апелляционное представление Генпрокуратуры на возврат дела в надзорное ведомство. Таким образом ВС удовлетворил жалобу защиты Масляевой и апелляционное представление Генпрокуратуры.

Масляева — единственный фигурант, который признал вину и пошел на сделку со следствием, ее дело выделили в отдельное производство. В середине апреля Мещанский суд вернул дело в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении.

Масляева была единственным фигурантом дела, кто оставался под домашним арестом до середины июля — режиссера Кирилла Серебренникова и других обвиняемых в апреле перевели под подписку о невыезде. 16 июля Масляевой изменили меру пресечения.

Фигурантов дела «Седьмой студии» подозревают в хищении 133 млн рублей, которые Минкульт выделил на реализацию проекта «Платформа». Режиссер Кирилл Серебренников, директор РАМТа Софья Апфельбаум, продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и ее бывший гендиректор Юрий Итин вину отрицают.