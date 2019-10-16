Личный состав МВД сократился до рекордных значений из-за опасений пенсионной реформы

Личный состав МВД по итогам 2018 года сократился до 92,6% и не дотянул до планового значения в 95%, следует из отчета ведомства о реализации госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Как обращает внимание РБК, это минимальное значение с 2012 года — за весь период действия госпрограммы. Счетная палата в заключении на программу отметила, что большинство сотрудников МВД в прошлом году уволилось по выслуге лет. Ведомство связало это с опасениями, что пенсионный возраст для них будет повышен, а значит увеличится стаж выслуги лет для выхода на пенсию.

При этом председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин считает, что главная причина заключается в нежелании людей работать в системе правоохранительных органов, так как их могут вызвать в любое время суток, не дать отгул или отпуск, а также из-за запрета выезда за границу. По словам Пашкина, сотрудники МВД ждут истечения положенного срока выслуги, чтобы уволиться и устроиться на работу на гражданке.

В октябре 2018 года президент подписал закон о поэтапном увеличении возрастала выхода на пенсию до 60 лет для женщин и до 65 лет — для мужчин. Летом из-за этой инициативы по всей стране проходили митинги.