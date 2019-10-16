«Победа» поднимет на 40% цены на рейсы из зарубежных аэропортов из-за решения суда

Российская авиакомпания «Победа» с начала зимней навигации 28 октября поднимет цены на рейсы из зарубежных аэропортов в Россию на 25 евро (около 1800 рублей). Об этом «Ведомостям» сообщила представитель авиакомпании Елена Селиванова.

По ее словам, таким образом «Победа» исполняет решение Мосгорсуда, который запретил перевозчику взымать плату за регистрацию в зарубежных аэропортах. Теперь авиакомпания вынуждена включить эту цену в стоимость билета.

Селиванова отмечает, что прошлой зимой средняя стоимость билета «Победы» на международный рейс составляла 4,5 тысячи рублей. Таким образом, цена поднимется на 40%, что станет беспрецедентно высоким разовым ростом, пишет издание.

Как подчеркивает собеседница, в России услуга регистрации на стойке включена в общие сборы аэропортов и в стоимость билетов. При этом в иностранных аэропортах сборы сегрегированные, и пассажиры за такую услугу платят отдельно.

Платная регистрация на рейсы «Победы» в иностранных аэропортах появилась в октябре прошлого года. Бесплатно зарегистрироваться на рейс пассажиры могут онлайн. 8 октября Мосгорсуд удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и обязал «Победу» отменить платную регистрацию на рейсы в зарубежных аэропортах.