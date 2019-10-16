В Архангельске журналиста издания 29.ru после обысков увезли на допрос по делу ФБК

В Архангельске полицейские пришли с обыском к журналисту Ярославу Варенику, который работает в независимом издании 29.ru. После этого его увезли в СК на допрос по делу об «отмывании» в Фонде борьбы с коррупцией, сообщила «Новой» главред портала Елена Ионайтис.

Во время обыска журналисту запретили пользоваться телефоном, а также не разъяснили статус, в котором он сейчас находится. 22-летний Вареник работает в редакции меньше года, он занимается темами, связанными с политикой и экологическими протестами в Шиесе.

Он не был гражданским активистом или участником политических движений, отметила Йонайтис. Единственное, что связывает его с движением Навального, — дружба с главой местного штаба Андреем Боровиковым, осужденным в сентябре по «дадинской» статье.

Сайт 29.ru, который входит в «Сеть городских порталов» (Hearst Shkulev Media), является одним из самых популярных и авторитетных изданий в регионе, которое критически освещает деятельность губернатора Игоря Орлова, а также ведет репортажи с протестных митингов и судов над оппозиционерами.

Накануне в Москве и еще 30 российских городах прошла новая волна обысков у сотрудников штабов Алексея Навального и у его сторонников. Во Владимире, Смоленске и Йошкар-Оле приходили к независимым журналистам, а в Екатеринбурге — к политологу Павлу Крашенинникову. На этой неделе обыски прошли и у двух защитников Шиеса из Архангельска, Оксаны Владыки и Юрия Чеснокова.